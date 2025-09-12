В Атнинском районе Татарстана открылся кадровый центр

«Открытие современного кадрового центра — это не просто очередное событие в жизни района, это важный шаг к созданию эффективной системы трудоустройства и профессионального развития наших граждан. Центр станет площадкой, где соискатели смогут получить всестороннюю поддержку в поиске работы, а работодатели — найти квалифицированных специалистов. Уверен, что деятельность центра будет способствовать снижению уровня безработицы и повышению качества жизни в Атнинском районе», — отметил заместитель руководителя Атнинского исполнительного комитета Айрат Каюмов.