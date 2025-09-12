В Атнинском районе Татарстана открылся кадровый центр

Модернизированный кадровый центр «Работа России» начал работу в Атнинском районе Республики Татарстан по нацпроекту «Кадры». Он расположился в полностью реконструированном здании в центре села Большая Атня, сообщили в районном исполкоме.
«Открытие современного кадрового центра — это не просто очередное событие в жизни района, это важный шаг к созданию эффективной системы трудоустройства и профессионального развития наших граждан. Центр станет площадкой, где соискатели смогут получить всестороннюю поддержку в поиске работы, а работодатели — найти квалифицированных специалистов. Уверен, что деятельность центра будет способствовать снижению уровня безработицы и повышению качества жизни в Атнинском районе», — отметил заместитель руководителя Атнинского исполнительного комитета Айрат Каюмов.
Интерьер центра выполнен в современном стиле с использованием светлых тонов. Там оборудованы зона ожидания с информационными стендами, индивидуальные кабинеты для консультаций, конференц-зал для проведения групповых мероприятий, семинаров и тренингов. Помимо этого, в центре обустроены компьютерный класс, коворкинг-пространство и зона для проведения собеседований и встреч с работодателями.
Кроме того, кадровый центр оснащен современным оборудованием: компьютерами с высокоскоростным доступом в интернет, мультимедийными системами и средствами видеоконференцсвязи. Для маломобильных граждан предусмотрены пандусы, широкие дверные проемы и специально оборудованные санитарные комнаты.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.