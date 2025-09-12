В Электроуглях после капремонта открылся Центр образования

Центр образования № 30 в городе Электроугли Московской области открыли 1 сентября после капитального ремонта. Работы выполнили в ходе реализации нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
Учреждение расположено на улице Маяковского, 34. В рамках ремонта специалисты улучшили все внутренние помещения. Они обновили санузлы, заменили двери, окна, инженерные коммуникации. Также для безопасности школьников в центре модернизировали системы видеонаблюдения.
В общей сложности в Подмосковье 1 сентября открылись 14 новых школ. Также 57 учреждений начали работу после капитального ремонта.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.