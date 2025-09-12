Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фабрика «Коммунарка» выпустила конфеты с особенными словами

Кондитерская фабрика «Коммунарка» выпустила конфеты с особыми словами ко Дню города Минска.

Источник: Комсомольская правда

Белорусская кондитерская фабрика «Коммунарка» выпустила конфеты с особыми словами, сообщили на предприятии.

Конфетную новинку презентовали накануне празднования Дня города Минска. Так, в общежитии № 1 госпредприятия «Минский метрополитен» состоялась акция «Любимый сердцем город мой». Все ее участники получили новые конфеты от «Коммунарки» с особыми словами.

Шоколадные конфеты-новинки — глазированные с арахисом и сливками, выпустили под брендом «Родныя словы». Их отличает уникальный дизайн упаковки. Обертка конфет выпущена в нескольких цветах, украшена национальной символикой и «роднымi словамi на беларускай мове»: пяштота, удзячнасць, цiхамiрнасць, натхненне, ветлiвасць.

— Родныя словы«: пачастунак з гісторыяй і душой! Навінка напоўнена любоўю да Беларусі. “Родныя словы” — гэта пачастунак з асаблівым сэнсам, — отметили на предприятии.

«Комсомолка» писала, куда сходить на День города в Минске: программа и расписание мероприятий на 13 сентября 2025 года. А вот где нужно смотреть салют в Минске 13 сентября на День города 2025.