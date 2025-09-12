Фабрика «Коммунарка» выпустила конфеты с особенными словами

Белорусская кондитерская фабрика «Коммунарка» выпустила конфеты с особыми словами, сообщили на предприятии.
Конфетную новинку презентовали накануне празднования Дня города Минска. Так, в общежитии № 1 госпредприятия «Минский метрополитен» состоялась акция «Любимый сердцем город мой». Все ее участники получили новые конфеты от «Коммунарки» с особыми словами.
Шоколадные конфеты-новинки — глазированные с арахисом и сливками, выпустили под брендом «Родныя словы». Их отличает уникальный дизайн упаковки. Обертка конфет выпущена в нескольких цветах, украшена национальной символикой и «роднымi словамi на беларускай мове»: пяштота, удзячнасць, цiхамiрнасць, натхненне, ветлiвасць.
— Родныя словы«: пачастунак з гісторыяй і душой! Навінка напоўнена любоўю да Беларусі. “Родныя словы” — гэта пачастунак з асаблівым сэнсам, — отметили на предприятии.
