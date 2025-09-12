В Свердловской области выбрали лучшего лесного пожарного

«Подобные конкурсы — это не только соревнование, но и стимул для профессионального роста. Мы еще раз убедились, что сотрудники Уральской авиабазы находятся в отличной форме и готовы к эффективному реагированию на любые вызовы пожароопасного сезона. Профессиональные знания и навыки наших специалистов позволяют своевременно находить очаги возгорания и оперативно их ликвидировать», — сказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.