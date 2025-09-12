В Свердловской области выбрали лучшего лесного пожарного

Конкурс на лучшего лесного пожарного прошел в Свердловской области. Проведение подобных мероприятий соответствует целям нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в региональном департаменте информационной политики.
В профессиональном многоборье приняли участие 12 сотрудников Уральской авиабазы. В рамках соревнований лесные пожарные на время выполняли задания, имитирующие реальные условия тушения природного возгорания. Они состязались в беге по пересеченной местности, преодолевали дистанцию спортивного ориентирования и проходили лесопожарную полосу препятствий. В лесу им нужно было по координатам найти очаг возгорания и доложить о прибытии на место. Победителем конкурса профессионального мастерства стал парашютист-пожарный Тавдинского отделения Уральской авиабазы Игорь Лахтин.
«Подобные конкурсы — это не только соревнование, но и стимул для профессионального роста. Мы еще раз убедились, что сотрудники Уральской авиабазы находятся в отличной форме и готовы к эффективному реагированию на любые вызовы пожароопасного сезона. Профессиональные знания и навыки наших специалистов позволяют своевременно находить очаги возгорания и оперативно их ликвидировать», — сказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.
Победитель представит Свердловскую область на Всероссийском конкурсе «Лучший лесной пожарный — 2025». Он пройдет 15 сентября в Красноярске.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.