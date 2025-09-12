Ричмонд
Ростовская прокуратура проведет проверку после гибели трехлетнего мальчика

В Ростове-на-Дону трехлетний мальчик выпал из окна и погиб.

Источник: Комсомольская правда

Региональная прокуратура сообщила, что организовала проверку после гибели трехлетнего ребенка в Ростове-на-Дону. Мальчик выпал из окна четвертого этажа многоквартирного дома и получил смертельные травмы. Трагедия произошла в четверг, 11 сентября.

— На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Потом будет решен вопрос о принятии мер реагирования, — написали в источнике.

Проверка также будет направлена на то, чтобы выяснить, насколько ответственно родители исполняют свои обязанности.

Следствие ведет проверку по данному факту, а в прокуратуре проследят за ходом и результатами расследования.