Ростовская прокуратура проведет проверку после гибели трехлетнего мальчика

Региональная прокуратура сообщила, что организовала проверку после гибели трехлетнего ребенка в Ростове-на-Дону. Мальчик выпал из окна четвертого этажа многоквартирного дома и получил смертельные травмы. Трагедия произошла в четверг, 11 сентября.
— На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Потом будет решен вопрос о принятии мер реагирования, — написали в источнике.
Проверка также будет направлена на то, чтобы выяснить, насколько ответственно родители исполняют свои обязанности.
Следствие ведет проверку по данному факту, а в прокуратуре проследят за ходом и результатами расследования.