Ростовская прокуратура проведет проверку после гибели трехлетнего мальчика

Региональная прокуратура сообщила, что организовала проверку после гибели трехлетнего ребенка в Ростове-на-Дону. Мальчик выпал из окна четвертого этажа многоквартирного дома и получил смертельные травмы. Трагедия произошла в четверг, 11 сентября.