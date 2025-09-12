Новую детскую площадку открыли в подмосковной Истре

Оборудованная детская площадка появилась на улице Ленина в городе Истра Московской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Современная игровая зона расположилась во дворе жилых многоквартирных домов № 4, 4б и 6 на улице Ленина. Площадь объекта составляет 200 квадратных метров. На детской площадке уложили специальное противоударное покрытие, установили яркие горки, безопасные качели и современный игровой комплекс для ребят всех возрастов.
Отмечается, что всего в этом году в округе откроют 13 детских площадок. Они расположатся в Дедовске, поселках Снегири, Курсаково, Румянцево, селах Рождествено, Онуфриево и Новопетровское, деревне Бужарово.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.