В Якутске открылась самая большая школа региона

Торжественное открытие школы № 40 состоялось в Якутске, учреждение носит имя первого президента Республики Саха (Якутия) Михаила Николаева, сообщает департамент информационной политики и массовых коммуникаций администрации главы и правительства региона. Строительство объекта велось по нацпроекту «Образование», задачи которого с этого года реализуются по нацпроекту «Молодежь и дети».
Школа стала самой крупной в республике, ее площадь составляет 17,2 тыс. кв. м, а вместимость — 990 учеников. Обучение будет вестись на русском и якутском языках.
В учреждении обустроили учебные кабинеты, современные спортивные и игровые площадки, футбольный стадион с беговой дорожкой и трибунами, зоны для отдыха. Кроме того, в школе оборудовали специальные классы инженерного, математического, медицинского, педагогического и естественно-научного профиля. Также создали целое крыло, посвященное патриотическому воспитанию, а в будущем закупят оборудование для кабинета беспилотных летательных аппаратов.
«Сегодня для Якутска, как и для всей нашей республики, знаменательный и радостный день. Мы открываем самую большую по площади школу — свыше 17 тысяч квадратных метров, одну из самых больших по количеству обучающихся школ в городе Якутске. И, конечно, вдвойне важно, что эта школа носит имя нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева. Я искренне поздравляю вас с этим событием», — отметил глава Якутии Айсен Николаев.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.