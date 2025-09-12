В Якутске открылась самая большая школа региона

«Сегодня для Якутска, как и для всей нашей республики, знаменательный и радостный день. Мы открываем самую большую по площади школу — свыше 17 тысяч квадратных метров, одну из самых больших по количеству обучающихся школ в городе Якутске. И, конечно, вдвойне важно, что эта школа носит имя нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева. Я искренне поздравляю вас с этим событием», — отметил глава Якутии Айсен Николаев.