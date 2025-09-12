В деревне Родичи Кировской области открылся фельдшерский пункт

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) построили в деревне Родичи Кировской области по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Медучреждение будет обслуживать 115 человек, сообщили в управлении массовых коммуникаций региона.
Первичную медико-санитарную помощь в медпункте будут получать жители деревень Родичи, Ромашонки, Бакалово. Там они смогут проходить диспансеризацию и вакцинацию. Здание оборудовано всем необходимым как для пациентов, так и для комфортной работы фельдшера.
«Этот фельдшерский здравпункт можно назвать образцовым. Он возведен региональным министерством здравоохранения в рамках нацпроекта “Продолжительная и активная жизнь”. Наша больница, в свою очередь, закупила необходимое оборудование и мебель. Благоустроена и ограждена территория, прилегающая к зданию», — рассказал главный врач Котельничской ЦРБ, к которой относится ФАП, Евгений Берг.
Отмечается, что ранее в регионе ввели в эксплуатацию отделение врача общей практики в поселке Светлом, врачебные амбулатории в селе Боровка и поселке Ленинская Искра, а также ФАПы в селах Юрьево и Спасское.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.