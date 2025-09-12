Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мининформ предлагает всем желающим задать вопрос министру

«Хотите задать вопрос министру? У вас есть уникальная возможность. Присылайте свои вопросы в личных сообщениях подписчика Telegram-каналу Мининформа. Министр будет выбирать самые интересные из них и делиться своим мнением по актуальным темам в формате “вопрос-ответ”, — сказали в министерстве.

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации запускает постоянную рубрику #наПодумать с министром информации Маратом Марковым, сообщили БЕЛТА в Мининформе.

«Хотите задать вопрос министру? У вас есть уникальная возможность. Присылайте свои вопросы в личных сообщениях подписчика Telegram-каналу Мининформа. Министр будет выбирать самые интересные из них и делиться своим мнением по актуальным темам в формате “вопрос-ответ”, — сказали в министерстве.

Первые ответы планируется дать в День народного единства. -0-