«Деду засовывали иголки под ногти». Ужасающие подробности пыток в застенках концлагеря Береза-Картузская

— Как известно, 18 марта 1921 года был подписан Рижский мирный договор, — рассказывает заместитель директора по научной работе Института истории НАН Беларуси Павел Трубчик. — В его преамбуле было сказано, что он окончательный, справедливый и взаимоприемлемый. Однако такие формулировки не соответствовали действительности. К Польше отошла этническая территория Беларуси общей площадью порядка 98,8 тыс. кв. км, где проживали 3,171 млн человек. Большинство из них было белорусами — в некоторых областях до 75%. Одно то, что их мнения никто не спросил, говорит о том, что Рижский мир не мог быть справедливым по отношению именно к белорусскому народу.