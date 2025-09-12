Финал «Мисс Беларусь» стартовал во Дворце спорта. Скоро узнаем имя самой красивой девушки страны

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал XIV Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь» стартовал во Дворце спорта, передает корреспондент БЕЛТА.
Лукашенко посещает финал ХIV Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь — 2025».
В финал прошли 24 красавицы страны: по две из Брестской и Витебской областей, по три — из Гомельской и Гродненской, пять — из Минской, одна — из Могилевской, восемь красавиц из Минска.
За плечами участниц — месяц репетиций. Также девушки посетили благотворительные мероприятия и экскурсии, поучаствовали в трудовой акции на стройке Национального исторического музея Беларуси, побывали в пункте содержания безнадзорных животных, помогли подготовить к новому учебному году среднюю школу и обустроить зону отдыха.
Сегодня зрители финального шоу смогут погрузиться в путешествие по «Вселенной красоты». Основная идея шоу связана с красотой как вдохновляющей силой для свершений, подвигов и творческих побед. На сцене участницы представят свои визитки, удивят выходами в народных костюмах, купальниках, вечерних платьях и авторским выходом. Украсят шоу музыкальные выступления как известных, так и начинающих молодых белорусских артистов.
Обладательница заветного титула «Мисс Беларусь» получит денежную премию и наденет драгоценную корону из белого золота с натуральными топазами и природными бриллиантами. При ее создании художники вдохновлялись одним из самых узнаваемых белорусских символов — васильком, поэтому корона напоминает еще не распустившиеся бутоны цветка в блеске драгоценных камней.
Также определят первую вице-мисс Беларусь, вторую вице-мисс Беларусь, мисс Топ-модель, мисс Фото, мисс Зрительских симпатий. Обладательницу титула «Мисс дружба» участницы выберут самостоятельно. Кому достанется заветная корона, белорусы узнают уже сегодня. -0-Фото Максима Гучека и Яна Горбанюка.