На заводе Таганрога 250 учащихся колледжей смогут пройти практику

Таганрогский металлургический завод (ТАГМЕТ), входящий в состав Трубной металлургической компании (ТМК), поддержал 250 учащихся, которые поступили в местные учебные учреждения в ходе реализации федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Первокурсников приняли Таганрогский техникум машиностроения и металлургии «Тагмет», Таганрогский авиационный колледж имени В. М. Петлякова и Волгодонский техникум металлообработки и машиностроения.
В этом году прошел третий набор на образовательные программы, по которым уже обучается более 500 человек. Учащиеся начнут осваивать специальности, приоритетные для ТАГМЕТа: «Металлургическое производство», «Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования», «Технология машиностроения» и «Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования».
«Учебные курсы в рамках проекта “Профессионалитет” разрабатываются с учетом реальных потребностей ТАГМЕТа в специалистах, ведь именно техникумы закладывают основу подготовки кадров для металлургической отрасли. Мы активно вовлекаем студентов в жизнь предприятия — они посещают производственные площадки, знакомятся с технологическим процессом, проходят практику в ТАГМЕТе, чтобы по окончании учебы максимально быстро и полноценно интегрироваться в коллектив», — рассказал управляющий директор ТАГМЕТа Виктор Новиков.
С первого курса обучающиеся по программам «Профессионалитета» интегрируются в корпоративную культуру компании — принимают участие в конкурсах профессионального мастерства, проходят пробы в учебном центре ТАГМЕТа, посещают экскурсии в основных цехах. Со второго курса они получают возможность заключить с ТМК целевые договоры, которые предоставляют им гарантированное трудоустройство, стипендию и другие льготы.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.