На заводе Таганрога 250 учащихся колледжей смогут пройти практику

«Учебные курсы в рамках проекта “Профессионалитет” разрабатываются с учетом реальных потребностей ТАГМЕТа в специалистах, ведь именно техникумы закладывают основу подготовки кадров для металлургической отрасли. Мы активно вовлекаем студентов в жизнь предприятия — они посещают производственные площадки, знакомятся с технологическим процессом, проходят практику в ТАГМЕТе, чтобы по окончании учебы максимально быстро и полноценно интегрироваться в коллектив», — рассказал управляющий директор ТАГМЕТа Виктор Новиков.