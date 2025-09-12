Ричмонд
В Ростовской области увеличат количество целевых студентов-медиков

Более 80% студентов-медиков с целевым направлением учатся по заказу Дона.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 12 сентября, глава региона Юрий Слюсарь обсудил с руководством Ростовского государственного медицинского университета подготовку кадров. Об этом рассказали в правительстве региона.

— За последние годы число студентов специалитета в РостГМУ увеличилось почти вдвое — с 835 до 1638 человек. В ординатуре рост составил 20%, — отметили в источнике.

Исполняющая обязанности ректора Олеся Старжинская сообщила, что вуз ориентируется на потребности Ростовской области. С каждым годом университет увеличивает количество мест для студентов. В том числе целевиков: более 80% из них учатся по заказу донского региона.

Напомним, что в регионе действует программа кадрового обеспечения здравоохранения на 2025−2030 годы. По ней 117 ординаторов второго года обучения РостГМУ работают врачами-стажерами в местных больницах. И еще 166 студентов-целевиков получают среднее медицинское образование.