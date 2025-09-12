«До +24, небольшие дожди и густой туман». Белгидромет сказал о погоде на 13 сентября — День города в Минске

В Беларуси 13 сентября будет туманная погода, но гроз ждать не стоит. Подробную погоду опубликовали на сайте pogoda.by.
Так, в субботу, 13 сентября, погода в Беларуси будет зависеть от малоактивного фронтального раздела. В ночные часы будет облачно с прояснениями. В некоторых районах возможны непродолжительные дожди. В отдельных районах ночью и с утра сгустятся туманы. Температуры опустятся до +9 — +14 градусов.
Днем на погоду повлияет область повышенного атмосферного давления. Будет облачно, но, в основном, без осадков. Жарко днем не будет, но комфортные +19 — +24 на термометрах белорусы увидят.
В Минске ночью 13 сентября ожидается около +11 — +13 градусов и небольшой дождь. Днем, когда будут праздновать День города Минска погода будет без неприятностей — без осадков и около +20 — +22 тепла.
