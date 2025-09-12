В тюменской Школе программирования запустят курс по 1С

Курс по программе «Основы программирования на платформе “1С: Предприятие 8.3” (продвинутый уровень)» пройдет с 27 сентября по 28 октября в Школе программирования Тюмени в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в департаменте информатизации Тюменской области.
Обучающиеся на курсе научатся работать с объектами платформы «1С: Предприятие 8.3», ориентироваться в основных окнах конфигуратора, разрабатывать отчеты с использованием механизма компоновки данных, а также писать и читать программный код.
На дистанционный курс могут записаться физические лица от 17 лет, которые проживают на юге области. Прием заявок ведется до 25 сентября. Для записи на обучение нужно зарегистрироваться на платформе, перейти на сайт Школы программирования, выбрать курс и нажать «Записаться», а также заполнить анкету слушателя и пройти входное тестирование.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.