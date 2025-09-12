В тюменской Школе программирования запустят курс по 1С

На дистанционный курс могут записаться физические лица от 17 лет, которые проживают на юге области. Прием заявок ведется до 25 сентября. Для записи на обучение нужно зарегистрироваться на платформе, перейти на сайт Школы программирования, выбрать курс и нажать «Записаться», а также заполнить анкету слушателя и пройти входное тестирование.