Новая школа на 200 мест открылась в дагестанском селе Параул

Старая сельская школа была построена ровно 100 лет назад.

Школу, рассчитанную на 200 учеников, ввели в эксплуатацию в селе Параул Республики Дагестан, сообщили в администрации главы региона. Строительство учебного заведения соответствует целям и задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

Старая сельская школа была построена ровно 100 лет назад. Теперь у жителей новое современное здание, состоящее из трех блоков, в каждом из которых созданы условия для обучения и всестороннего развития детей. На пришкольной территории также обустроили площадки для игры в футбол, волейбол и баскетбол, гимнастики для начальных классов, дорожки для бега и прыжков в длину и в высоту.

«К сожалению, в Дагестане еще есть вековые школы. Нам надо стремиться их обновить. Программа такая у нас есть, и мы по ней идем. Если все муниципалитеты будут динамично работать, то строить и ремонтировать школы мы будем в соответствии с графиком и возможностями», — подчеркнул глава региона Сергей Меликов, добавив, что в День знаний в республике открылись 14 новых школ и 2 детских сада.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.