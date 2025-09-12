Новая школа на 200 мест открылась в дагестанском селе Параул

«К сожалению, в Дагестане еще есть вековые школы. Нам надо стремиться их обновить. Программа такая у нас есть, и мы по ней идем. Если все муниципалитеты будут динамично работать, то строить и ремонтировать школы мы будем в соответствии с графиком и возможностями», — подчеркнул глава региона Сергей Меликов, добавив, что в День знаний в республике открылись 14 новых школ и 2 детских сада.