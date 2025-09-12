Культурные проекты и промкооперация. Мэр Уфы рассказал о сотрудничестве с Минском

«Минск должен стать следующим городом, который будет иметь это звание. Конечно, большая работа предстоит управленческой команде, но уверен: с поставленной задачей справитесь. Это и туризм, и развитие взаимной кооперации, и поддержка местных инициатив, предпринимателей, ремесленников. Очень важно сегодня сохранить самоидентичность, то, что у нас есть, наш культурный код», — рассказал Ратмир Мавлиев.