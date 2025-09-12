Культурные проекты и промкооперация. Мэр Уфы рассказал о сотрудничестве с Минском

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уфа планирует развивать совместные с Минском проекты в промышленной кооперации и социальной сфере, сообщил журналистам на полях Международного форума экономического сотрудничества в рамках празднования 958-летия белорусской столицы глава администрации городского округа Уфа Ратмир Мавлиев, передает корреспондент БЕЛТА.
Ратмир Мавлиев напомнил, что в 2023 году в Уфе прошел Форум регионов Беларуси и России, который придал импульс реализации новых совместных проектов. В июне этого года в городе состоялись Дни Минска, куда прибыла представительная делегация.
«Заключены десятки соглашений, которые реализуются. Они касаются всех сфер экономической деятельности», — отметил Ратмир Мавлиев, добавив, что речь идет о проектах в нефтехимии, производстве пассажирской, сельскохозяйственной техники и др.
В пример он привел сотрудничество Уфимского трамвайно-троллейбусного завода (УТТЗ) и МАЗа, которые производят совместно современные троллейбусы (модели «Горожанин») на уфимской площадке. «Продукция очень востребована, получаем позитивные отзывы. Сегодня Уфа приобретает 20 единиц — уже объявлены закупки, начинаем получать. На следующий год — порядка 25 единиц. В целом УТТЗ сегодня уже принадлежит треть рынка Российской Федерации. Это очень хороший, достойный результат, и техника постоянно совершенствуется», — рассказал Ратмир Мавлиев.
Сейчас в Уфе проходят апробацию троллейбусы большой вместимости в варианте «гармошка». «У вас на улицах города они ярко представлены. После получения соответствующего заключения Уфа также планирует приобретать данную технику», — отметил мэр.
Также в этом году в Уфе открылся производственно-сервисный центр по реализации и обслуживанию белорусской спецтехники в регионе. «Та техника, которая работает на улицах нашего города, хорошо себя зарекомендовала», — добавил Ратмир Мавлиев.
В числе крупнейших совместных проектов он также выделил строительство завода по производству специальной техники совместно с «АМКОДОР».
Кроме экономического сотрудничества, налажены культурные связи. Так, подаркам минчанам ко Дню города станет выступление лучших творческих коллективов столицы Башкортостана — концерт 13 сентября пройдет на площадке Верхнего города. Обсуждается и взаимодействие в создании сувенирной продукции. В этом году Уфе за выдающиеся достижения в сфере ремесел, искусства и народных промыслов присвоен статус «Всемирный ремесленный город».
«Минск должен стать следующим городом, который будет иметь это звание. Конечно, большая работа предстоит управленческой команде, но уверен: с поставленной задачей справитесь. Это и туризм, и развитие взаимной кооперации, и поддержка местных инициатив, предпринимателей, ремесленников. Очень важно сегодня сохранить самоидентичность, то, что у нас есть, наш культурный код», — рассказал Ратмир Мавлиев.
Получит дальнейшее развитие и туристический проект «Башкирско-белорусское долголетие. Туризм». Туристы прилетают прямым рейсом Уфа — Минск, который запустили в начале марта 2023 года.
«Мы приехали большой делегацией. Планируем продолжить наше сотрудничество и уверены, что являемся не просто стратегическими партнерами, а двумя братскими народами, которые поддерживают друг друга и будут надежной опорой», — отметил Ратмир Мавлиев.
Во время визита делегации в Минск на Международный форум экономического сотрудничества состоялась его встреча с руководством города. Особо отмечена необходимость продолжать все начатые проекты в промышленной кооперации, а также обмены молодежными делегациями.
Меморандум о побратимстве между Минском и Уфой подписан в 2017 году.