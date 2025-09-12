Ричмонд
«Выложимся на все 100%». Что чувствовали участницы «Мисс Беларусь» перед финалом

Дарья Базылева из Гомеля призналась, что ей очень хочется выйти на сцену и показать людям то, к чему они готовились весь месяц. «Есть небольшие переживания, ведь это большая сцена, где много людей. Но я думаю, что все пройдет хорошо и мы выложимся на все 100%», — уверена девушка.

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участницы Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь» поделились с корреспондентом БЕЛТА своими впечатлениями перед финалом конкурса, который проходит во Дворце спорта.

/Будет дополнено/.-0-