«Выложимся на все 100%». Что чувствовали участницы «Мисс Беларусь» перед финалом

Дарья Базылева из Гомеля призналась, что ей очень хочется выйти на сцену и показать людям то, к чему они готовились весь месяц. «Есть небольшие переживания, ведь это большая сцена, где много людей. Но я думаю, что все пройдет хорошо и мы выложимся на все 100%», — уверена девушка.