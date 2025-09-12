Республиканский слет юных спасателей-пожарных собрал восемь команд в «Зубренке»

Как рассказали в ведомстве, сегодня состоялось торжественное открытие одного из самых ожидаемых событий для юных спасателей со всей Беларуси. 8 команд-победителей региональных этапов и команда лицея МЧС собрались, чтобы побороться за звание лучших.