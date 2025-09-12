Республиканский слет юных спасателей-пожарных собрал восемь команд в «Зубренке»

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В «Зубренке» стартовал XXVIII Республиканский слет юных спасателей-пожарных. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
Как рассказали в ведомстве, сегодня состоялось торжественное открытие одного из самых ожидаемых событий для юных спасателей со всей Беларуси. 8 команд-победителей региональных этапов и команда лицея МЧС собрались, чтобы побороться за звание лучших.
После церемонии прошел зрелищный конкурс «Смотр строя». Ребята продемонстрировали четкий шаг, выправку и слаженность. Победу в конкурсе одержала команда лицея МЧС, второе место разделили команды Брестской области и города Минска, а третье — представители Минской и Гомельской областей.
Слет продлится до 23 сентября. Впереди, подчеркнули в ведомстве, насыщенная программа, новые испытания и незабываемые эмоции. -0-