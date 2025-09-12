Танцы, встречи, аукцион добра: как в Минске прошел первый Васильковый бал

На паркете кружатся пары, в воздухе витает аромат цветов, а в сердцах — надежда на лучшее. В этом году по инициативе Объединенной организации ОО «Белорусский союз женщин» Беларусбанка впервые прошло благотворительное мероприятие «Васильковый бал. АСБ». Оно стало не просто красивым событием, но еще и платформой для добрых дел. Бал выступил местом встречи для тех, кто готов протянуть руку помощи. В этот вечер воплотились в жизнь мечты детей и молодых людей, оказавшихся в трудной ситуации. «Васильковый бал» — яркий пример того, как можно объединить усилия ради благородного дела.
«Благодаря личному усилию можно сделать вклад в одно большое-большое дело».
Член Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель правления Беларусбанка Виктор Ананич отметил, что очень важно и символично, что Васильковый бал открылся в канун Дня народного единства. «Это говорит о единении, о том, что мы всегда рядом. И в сложные минуты, и в минуты радости, а еще тогда, когда оказываем помощь тем, кто в ней нуждается», — добавил он.
Министр труда и социальной защиты Беларуси Наталия Павлюченко напомнила, что такие танцевальные вечера, баллы, безусловно, пришли к нам из прошлого. «Здорово, что мы ценим это, что за этим направлением есть развитие. И еще одной традицией белорусов, конечно же, является милосердие, благотворительность, помощь тем, кто рядом и кто в ней нуждается. И здесь мы тоже видим, что традиции сохраняются», — рассказала она.
По словам министра, проект позволил сделать жизнь ребят лучше, а родителей — чуть легче. «Государством предоставляется колоссальная поддержка семьям, детям, людям с инвалидностью, но эта и дополнительная поддержка не может быть лишней. Она ценится, в первую очередь, потому, что мы все вместе видим, что благодаря личному усилию можно сделать вклад в одно большое-большое дело», — обратила внимание Наталия Павлюченко.
Танцы, бальные игры и приятные знакомства.
Первым танцем на балу стал полонез. Как отметил ведущий, именно он до сих пор традиционно открывает их по всему миру. Танец представлял собой своеобразное шествие в ускоренном темпе, как представление участников бала.
Далее гости смогли поучаствовать в одной из бальных игр. Некоторые кавалеры при входе получили ленту, а дамы — розу. Суть игры заключалась в том, чтобы найти свои пару по одинаковому цвету ленты и розы. А затем гости вместе исполнили танец.
Председатель Белорусского союза женщин банка, идейный вдохновитель мероприятия Алла Райцес рассказала, что вдохновением для мероприятия стал Президентский бал. «Но решили внести свою изюминку. Три цели преследовали для реализации на балу. Первая, конечно, созвучна традициям, целям и задачам Белорусского союза женщин. Это помощь больным детям, которые больше всего в ней нуждаются. И, конечно, ее мы оказываем совместно с нашими не только экономическими партнерами, юридическими лицами, но и уже ставшими нашими социальными партнерами. Также у нас на балу присутствуют молодые люди. Мы хотели дать им возможность познакомиться и, возможно, в будущем создать свою семью или просто стать хорошими друзьям», — улыбаясь сказала она.
Однако в мероприятии участвуют не только молодежь. «Присутствуют и ветераны банка. Кто знает, возможно, они тоже найдут себе пару на этом балу», — улыбаясь сказала Алла Райцес.
Всего на балу участвует 24 пары. Из них 10 — ветераны, остальные — молодежь.
Председатель Белорусского союза женщин банка пояснила, что подготовка к этому мероприятию заняла более четырех месяцев. «Ребята приезжали на репетиции со всей страны. Репетировали вместе, потому что должны были сойтись в общий танец. Надеюсь, атмосфера праздника передастся всем гостям и мероприятие станет незабываемым на долгие-долгие годы», — добавила она.
«Надеемся, что Васильковый бал станет ежегодной традицией».
Николай Вашкевич и Мария Райцес — одна из пар, принимающих участие в бале. Для Николая особенно приятно, что из всего коллектива выбрали именно их. Мария надеется, что Васильковый бал станет ежегодной традицией.
Другая пара — Виталий Вабищевич и Ева Ласточкина тоже не скрывали своих эмоций. Для Виталия участие в таком мероприятии — безусловно честь.
«Репетиции вне рабочих кабинетов сблизили нас, сделали наше общение еще теплее. Мы стали ближе. Подготовка проходили и самостоятельно, и с участием преподавателей из Белорусского государственного университета культуры и искусств. Больше всего запомнились совместные уроки, где преподаватели рассказывали про основы танца и обучали ему. Также совместные сборы и репетиции, которые сблизили участников», — добавила Ева Ласточкина.
Следующим танцем для молодых ребят стал вальс. Ведущий подчеркнул, что это не просто танец, а полет души, где каждый поворот говорит о чувствах без слов.
Завершающий танец — падепатинер, исполнили уже ветераны банка. В нем пары двигались по кругу, словно на катке.
Ключевая задача общества — быть более милосердными друг к другу и помогать тем, кто в этом нуждается.
Центральной частью бала стал благотворительный аукцион, участие в котором приняли корпоративные клиенты банка — 10 предприятий. Каждое из них исполнило мечту детей и молодых людей с инвалидностью.
Председатель Центрального Совета ОО «БелАПДИиМИ» Валентина Бичикова пояснила, что было выбрано по одному подопечному из каждой области, два из Гомельской и Минска. "Очень хотелось воплотить в жизнь их небольшую мечту. Это те средства реабилитации, которые необходимы ребятам. Конечно, наше социально-ориентированное государство предпринимает очень много шагов, и мы вносим какие-то предложения для того, чтобы у детей и молодых людей с инвалидностью улучшалось качество жизни. В силу того, что здоровье в некоторых моментах не поправить, хочется социализировать их, чтобы они себя комфортно чувствовали.
И для этого, конечно, необходимы индивидуальные дорогостоящие средства реабилитации, которые пока в Беларуси на безвозмездной основе не выдаются, но их можно купить. Я надеюсь, сегодня наши ребята стали, конечно же, чуть-чуть счастливее. Благодаря очень хорошим и добрым людям, тем, кто участвовал в аукционе", — обратила внимание она.
У каждого из ребят сбылась своя мечта. Дамиру Савончику из Минска выделили средства на функциональную кровать, Никите Должевскому из Бобруйска — на программное обеспечение и приставку для айтрекинга. Анна Клевец из Сморгони получила детскую инвалидную коляску, Андрей Бурдыс из Минска — электротрицикл, а Алексей Рогозин из Кобрина — электрический подъемник.
Кроме того, выделены средства для Александры Бурой из Барани на инвалидную коляску, для Никиты Лебедева из деревни Черниковщина — на детскую прогулочную коляску, для Максима Ходаковского из Мозыря — на электрический подъемник.
Илья Акинчиц из Гомеля получил кресло-коляску, а братья Роман и Кирилл Корбутыиз Минска -специализированные матрасы.
Мечту последних исполнила заместитель директора ОАО «Минский завод шестерен» Лилия Лазаревич. Она напомнила, что целью мероприятия является популяризация добрых дел. «Ими живет человек. Люди должны стремиться к тому, чтобы их совершать. Ключевая задача общества — быть более милосердными друг к другу и помогать тем, кто в этом нуждается», — поделилась мнением она.
Также в фойе можно было увидеть картины начинающей художницы Марии Прохорович. Эта талантливая девушка борется с редким и тяжелым заболеванием — спинальной мышечной атрофией. Но несмотря на страшный диагноз и то, что Мария прикована к коляске, она находит мотивацию в творчестве. Банк давно поддерживает художницу и даже выпустил корпоративный календарь на 2025 год, в основу которого легли ее картины. Ее можно было поддержать, приобретя одну из работ.
Анастасия КОЗЛОВА,
фото Татьяны МАТУСЕВИЧ.
