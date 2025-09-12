Танцы, встречи, аукцион добра: как в Минске прошел первый Васильковый бал

Председатель Белорусского союза женщин банка, идейный вдохновитель мероприятия Алла Райцес рассказала, что вдохновением для мероприятия стал Президентский бал. «Но решили внести свою изюминку. Три цели преследовали для реализации на балу. Первая, конечно, созвучна традициям, целям и задачам Белорусского союза женщин. Это помощь больным детям, которые больше всего в ней нуждаются. И, конечно, ее мы оказываем совместно с нашими не только экономическими партнерами, юридическими лицами, но и уже ставшими нашими социальными партнерами. Также у нас на балу присутствуют молодые люди. Мы хотели дать им возможность познакомиться и, возможно, в будущем создать свою семью или просто стать хорошими друзьям», — улыбаясь сказала она.