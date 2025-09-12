В удмуртском городе Глазове открылся центр культурного развития «Крылья»

Открытие центра на улице Толстого состоялось в рамках молодежного фестиваля «Экстрим-фест». Учреждение представляет собой многофункциональную площадку для галерей, спектаклей, мастер-классов, лекций, концертов. Там будет работать выставочно-экспозиционный зал, пространство для виртуального творчества, мастерская для развития ремесел, концертный зал на 180 мест. Кроме того, в учреждении можно будет заниматься электронной музыкой, фото- и видеопроизводством, анимацией и 3D-графикой, а также изучать интерактивные цифровые технологии VR и AR.