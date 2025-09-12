В удмуртском городе Глазове открылся центр культурного развития «Крылья»

Центр культурного развития «Крылья» ввели в эксплуатацию в городе Глазове Удмуртской Республики. Открытие учреждения способствует достижению целей национального проекта «Семья», сообщили в городской администрации.
Открытие центра на улице Толстого состоялось в рамках молодежного фестиваля «Экстрим-фест». Учреждение представляет собой многофункциональную площадку для галерей, спектаклей, мастер-классов, лекций, концертов. Там будет работать выставочно-экспозиционный зал, пространство для виртуального творчества, мастерская для развития ремесел, концертный зал на 180 мест. Кроме того, в учреждении можно будет заниматься электронной музыкой, фото- и видеопроизводством, анимацией и 3D-графикой, а также изучать интерактивные цифровые технологии VR и AR.
«“Крыльям” красивого и легкого полета. Этот культурный центр мы отдаем нашей молодежи для воплощения их креативных и громких идей. Благодаря нацпроектам, инициированным Президентом России Владимиром Путиным, у молодежи Глазова в ближайшие два года также появится экстрим-площадка, а в следующем году создадим патриотический центр. Всем, кто в этом поддерживает Глазов, — большая благодарность», — отметил глава Глазова Сергей Коновалов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.