Свадьба разных столетий по-гродненски. Выставку «Вясельная мода» открыли в областном центре

12 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Как свадьбы «пели и плясали» на Гродненщине в разные столетия, можно увидеть на выставке «Вясельная мода», которая сегодня открылась в Гродненском историко-археологическом музее, передает корреспондент БЕЛТА.
Будущим молодоженам сюда обязательно нужно прийти на экскурсию, чтобы вдохновиться, что-то взять на заметку, а может, и вовсе задуматься и провести свадьбу в стиле ретро по-гродненски. Наряды невест, венчальные иконы, короны, которые в церкви держат над головами молодых, в соседстве с гармонью и скрипкой прошлых столетий, костюмом свадебного музыканта, караваем. И все это — на фоне реальных свадебных фотографий разных столетий, которыми поделились с музеем гродненцы. Как тут не увлечься и не вспомнить свой самый лучший день или не помечтать о будущем?
«Несколько месяцев назад, когда у нас родилась эта идея, мы не только заглянули в свои фонды, где хранится немало интересного, но и обратились к жителям области с просьбой поделиться с музеем на время выставки своими свадебными нарядами, аксессуарами, снимками, которые многие бережно хранят десятилетиями, — рассказала заместитель директора музея Елена Рапинчук. — И люди откликнулись. Сначала наши сотрудники заглянули в свои сокровищницы, обратились с родным и друзьям. А потом принесли свои вещи те, кто просто почитал посты, узнал о выставке от знакомых».
В итоге собралось целое путешествие по свадьбам через столетия. Почти сто лет назад, в 1932 году, одевала свой венчальный наряд Ефросинья Петровна Зайко из Гродненского района. В начале ХХ века начал играть на гармони, веселя гостей, Петр Игнатович Бубжик из Свислочи. Венок, украшавший голову невесты на свадьбе Катерины Каранкевич и Анатолия Стромского в1951 году, специалисты восстановили по фотографии, которая сегодня стоит рядом с украшением и подтверждает мастерство музейщиков.
А вот что рассказала сотрудница музея Наталья Третьякевич о самом старом экспонате выставки: «При выборе невесты, как крестьяне, так и шляхта, руководствовались тем, чтобы девушка походила из равной или более богатой семьи. Если в крестьянской среде обычно было достаточно устной договоренности, то представители состоятельных семей составляли посажные документы. В витрине можно увидеть предмет XVIII века — реестр приданого, которое получила от отца, Матеуша Почобута, его дочь Констанция Почобут при вступлении в брак с Якубом Стрелковским в ноябре 1763 года: из домашнего скота — двух волов, корову, коня, трех овец и трех свиней, из вещей — окованный сундук с приданым: два камлотовые платья, две овечьи шапки, украшенные голубым сукном, овечий кожух, две сермяги, три юбки шитые и домотканые, шесть тряпичных рубашек, два корсета — камлотовый и домотканый. Из постельных принадлежностей: большая перина с кужельным чехлом, простыни, подушки с кужельными наволочками. И 100 злотых, что по покупательской способности может быть эквивалентно нескольким тысячам долларов».
«Что касается коллекции свадебных платьев и костюмов, то она демонстрирует динамику изменений в свадебной моде, начиная с 1930-х по 2000-е годы. Множество фотографий, собранных и систематизированных сотрудниками музея, наглядно демонстрируют изменения в свадебной эстетике и социальном поведении, отражая разнообразие свадебных обычаев и семейных традиций».-0-