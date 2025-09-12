Свадьба разных столетий по-гродненски. Выставку «Вясельная мода» открыли в областном центре

А вот что рассказала сотрудница музея Наталья Третьякевич о самом старом экспонате выставки: «При выборе невесты, как крестьяне, так и шляхта, руководствовались тем, чтобы девушка походила из равной или более богатой семьи. Если в крестьянской среде обычно было достаточно устной договоренности, то представители состоятельных семей составляли посажные документы. В витрине можно увидеть предмет XVIII века — реестр приданого, которое получила от отца, Матеуша Почобута, его дочь Констанция Почобут при вступлении в брак с Якубом Стрелковским в ноябре 1763 года: из домашнего скота — двух волов, корову, коня, трех овец и трех свиней, из вещей — окованный сундук с приданым: два камлотовые платья, две овечьи шапки, украшенные голубым сукном, овечий кожух, две сермяги, три юбки шитые и домотканые, шесть тряпичных рубашек, два корсета — камлотовый и домотканый. Из постельных принадлежностей: большая перина с кужельным чехлом, простыни, подушки с кужельными наволочками. И 100 злотых, что по покупательской способности может быть эквивалентно нескольким тысячам долларов».