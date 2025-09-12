Советник по воспитанию из Камышина поучаствовала в форуме школьных театров

Советник по воспитанию из Камышина Волгоградской области приняла участие во Всероссийском форуме руководителей школьных театров, который прошел 6−9 сентября в Москве в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в городской администрации.
К мероприятию присоединились 150 педагогов и наставников со всей страны. Волгоградскую область, помимо Ольги Аликовой из школы № 15 Камышина, представила советник по воспитанию школы № 2 Краснослободска Людмила Шеина.
Для участников были организованы мастер-классы от профессиональной режиссерско-постановочной группы. Центральным событием форума стал показ спектакля, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В ходе форума также был подготовлен обучающий видеокурс, который включил в себя методические рекомендации по организации работы школьных и студенческих театров.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.