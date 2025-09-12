Курс доллара упал до 83,84 рубля на российском межбанковском рынке

После решения совета директоров Центробанка России о снижении ключевой ставки с 18 до 17 процентов рубль стал укрепляться по отношению к доллару — котировки американской валюты потеряли 1,08 процента. Об этом стало известно в пятницу, 12 сентября, из данных российского межбанковского рынка.