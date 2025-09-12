Беларусь представила свой турпотециал в Деловом и культурном комплексе Посольства Беларуси в России

Основным событием мероприятия стал круглый стол на тему «Организация трансграничных маршрутов для работы с туристами из третьих стран». В нем приняли участие представители Министерства спорта и туризма Беларуси, Национального агентства по туризму, Госпогранкомитета Беларуси, сотрудники профильных подразделений облисполкомов, БелЖД, Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России, Погранслужбы ФСБ, РЖД, крупных белорусских и российских туристических организаций. Эксперты обсудили широкий спектр вопросов, касающихся организации совместных туристических маршрутов, привлечения туристов из третьих стран, а также других аспектов белорусско-российского сотрудничества в сфере туризма.