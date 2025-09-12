Более 100 общественных пространств благоустроили в Саратовской области

Благоустройство 116 общественных и дворовых территорий выполнили в этом году в Саратовской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве строительства и ЖКХ.
«На данный момент в ходе программы “Формирование комфортной городской среды” завершены работы на 58 общественных территориях и 58 дворах многоквартирных домов. Всего же в плане на этот год 168 локаций — это пешеходные зоны и общественные пространства, а также парки, скверы, стадионы», — рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ региона Александр Мышев.
Например, летом в поселке Михайловском открыли скейт-парк в микрорайоне Солнечном, эту территорию в прошлом году местные жители выбрали для благоустройства. В парке установили необходимое оборудование для выполнения спортивных трюков и ограждения, а также сделали освещение.
В Красном Куте благоустроили общественную территорию на улице Комсомольской, там обновили асфальтобетонное покрытие, установили лавочки и фонари.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.