Более 100 общественных пространств благоустроили в Саратовской области

«На данный момент в ходе программы “Формирование комфортной городской среды” завершены работы на 58 общественных территориях и 58 дворах многоквартирных домов. Всего же в плане на этот год 168 локаций — это пешеходные зоны и общественные пространства, а также парки, скверы, стадионы», — рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ региона Александр Мышев.