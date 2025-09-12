В Бердюжском округе Тюменской области заменят сети водоснабжения

Сети водоснабжения обновят в Бердюжском округе Тюменской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном департаменте жилищно-коммунального хозяйства.
Работы параллельно идут в селах Бердюжье и Уктуз. Специалисты соединяют трубы в секции и готовят углубления в земле для машин горизонтально-направленного бурения. Ремонт трех участков водопровода общей протяженностью более 5 км планируют завершить в этом году. Это позволит улучшить качество воды для 1443 человек.
Ранее работы проинспектировал директор регионального департамента жилищно-коммунального хозяйства Семен Тегенцев.
«Метод горизонтально-направленного бурения позволяет минимизировать раскопки, сократить затраты на благоустройство. В проекте предусмотрена переврезка действующих абонентов, то есть действующих абонентов совершенно бесплатно переключат на новый трубопровод», — отметил Тегенцев.
Напомним, по программе модернизации коммунальной инфраструктуры также обновляют теплотрассы и системы горячего водоснабжения в семи дворах Тюмени.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.