Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав запретил популярные российские соусы из-за кишечной палочки в составе

В Беларуси в популярных соусах нашли кишечную палочку.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси под запрет попали популярные российские соусы. Подробности сообщила Санитарно-эпидемиологическая служба Министерства здравоохранения.

В частности, под запрет попали соусы популярной российской марки Astoria. Так, белорусский Минздрав признал опасными для здоровья все соусы марки Astoria на основе растительных масел.

Белорусские специалисты выявили в составе соусов бактерии группы кишечной палочки. Поэтому продавать в Беларуси запретили соусы: сырный, чесночный, сэндвич, цезарь и бургер и некоторые другие.

Кроме того, в кетчупе «Чили» того же бренда нашли незаявленный изготовителем в маркировке консервант — диоксид серы.

Тем временем фабрика «Коммунарка» выпустила конфеты с особенными словами.

Также Александр Лукашенко пообещал, что белорусы будут в этом году с картошкой: «Больше не допустим».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше