Минздрав запретил популярные российские соусы из-за кишечной палочки в составе

В Беларуси под запрет попали популярные российские соусы. Подробности сообщила Санитарно-эпидемиологическая служба Министерства здравоохранения.
В частности, под запрет попали соусы популярной российской марки Astoria. Так, белорусский Минздрав признал опасными для здоровья все соусы марки Astoria на основе растительных масел.
Белорусские специалисты выявили в составе соусов бактерии группы кишечной палочки. Поэтому продавать в Беларуси запретили соусы: сырный, чесночный, сэндвич, цезарь и бургер и некоторые другие.
Кроме того, в кетчупе «Чили» того же бренда нашли незаявленный изготовителем в маркировке консервант — диоксид серы.
