Появились первые кадры испытаний рельсотрона в Японии

В Сети появились первые кадры испытаний в Японии электромагнитной рельсовой пушки, или рельсотрона, установленного в начале этого года на борту военного корабля JS Asuka.
Как сообщает японское агентство по закупкам, технологиям и логистике (ATLA), это первый случай, когда установленный на корабле рельсотрон поразил реальное судно-мишень.
На кадрах запечатлен момент выстрела из рельсотрона, а также показано фото буксира в перекрестии прицельной системы и мишени на борту. Момента поражения цели снарядом, выпущенным из рельсотрона, не продемонстрировано. ATLA пообещало представить более подробную информацию на симпозиуме по оборонным технологиям в ноябре этого года.
Напомним, Япония создает рельсотрон с 2010 года.