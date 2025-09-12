Появились первые кадры испытаний рельсотрона в Японии

На кадрах запечатлен момент выстрела из рельсотрона, а также показано фото буксира в перекрестии прицельной системы и мишени на борту. Момента поражения цели снарядом, выпущенным из рельсотрона, не продемонстрировано. ATLA пообещало представить более подробную информацию на симпозиуме по оборонным технологиям в ноябре этого года.