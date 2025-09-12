Сибига: Польские военные прибудут на Украину через неделю

В четверг, 18 сентября, на Украину прибудет делегация польских военных для изучения методов борьбы с беспилотниками. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с главой МИД Дании Ларсом Лекке Расмуссеном, которую транслировали украинские СМИ.
— Мы ожидаем прибытия в четверг делегации военных из Польши для совместной работы с нашими военными. На сегодняшний день лишь у Украины есть опыт, как противостоять таким вызовам, — приводит его слова ТАСС.
9 сентября в СМИ появилась информация о том, что «коалиция желающих» планирует отдать России территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. При этом в обмен на эти уступки Москва должна позволить ввести «миротворческий контингент» на Украину.
Страны — союзницы Украины в Европе будут оказывать поддержку Киеву, если украинский президент Владимир Зеленский решит продолжить боевые действия. Об этом высказался в августе министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.