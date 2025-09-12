В Оренбургской области запустят программу для начинающих предпринимателей

«Наша цель — создать благоприятную среду для развития предпринимательства в регионе и предоставить начинающим бизнесменам все необходимые инструменты для успешного старта. Программа “Бизнес с нуля: от А до Я” создает условия для того, чтобы даже те, у кого нет опыта, могли уверенно начать свой путь в бизнесе, получив поддержку и знания от экспертов. Для желающих начать свое дело это отличная возможность освоить ключевые навыки, получить сертификат и, что не менее важно, вдохновиться и начать действовать», — рассказал руководитель регионального центра «Мой бизнес» Владислав Летунов.