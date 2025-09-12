В Оренбургской области запустят программу для начинающих предпринимателей

Центр «Мой бизнес» Оренбургской области 16−17 сентября организует программу для начинающих предпринимателей «Бизнес с нуля: от А до Я» в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном министерстве экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей.
«Наша цель — создать благоприятную среду для развития предпринимательства в регионе и предоставить начинающим бизнесменам все необходимые инструменты для успешного старта. Программа “Бизнес с нуля: от А до Я” создает условия для того, чтобы даже те, у кого нет опыта, могли уверенно начать свой путь в бизнесе, получив поддержку и знания от экспертов. Для желающих начать свое дело это отличная возможность освоить ключевые навыки, получить сертификат и, что не менее важно, вдохновиться и начать действовать», — рассказал руководитель регионального центра «Мой бизнес» Владислав Летунов.
Программа представляет собой 16-часовой курс, включающий 6 модулей: от основ маркетинга до применения современных цифровых технологий в бизнесе. Она разработана с учетом современных тенденций предпринимательской деятельности и включает как теоретические, так и практические занятия.
Уникальность программы заключается в гибком формате обучения — онлайн и офлайн, а также в привлечении действующих предпринимателей и экспертов-практиков в качестве преподавателей. По завершении курса слушатели представят собственные бизнес-проекты и получат сертификаты. Подать заявку на участие можно по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.