Легендарный олимпийский чемпион обратился с неожиданным призывом к депутатам

Четырехкратный олимпийский чемпион легендарный советский биатлонист Александр Тихонов раскритиковал российские пенсии и встал на защиту актера Дмитрия Нагиева, который заявил, что его пенсия составит 20 тысяч рублей. Об этом пишет Sport24.
Тихонов заявил, что пенсии в России сегодня нищенские. На эти деньги, по его словам, мало что можно позволить себе купить в магазине.
Он также добавил, что в Госдуме могут только раскритиковать, а сами депутаты на 20 тысяч жить не пробовали.
Биатлонист призвал парламентариев сначала попробовать пожить на эти деньги, а затем критиковать.
Напомним, ранее шоумен Дмитрий Нагиев заявил, что в старости у него будет скромная пенсия. По его подсчетам, она составит 20 тыс. рублей.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.