Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Легендарный олимпийский чемпион обратился с неожиданным призывом к депутатам

Четырехкратный олимпийский чемпион легендарный советский биатлонист Александр Тихонов раскритиковал российские пенсии и встал на защиту актера Дмитрия Нагиева, который заявил, что его пенсия составит 20 тысяч рублей.

Четырехкратный олимпийский чемпион легендарный советский биатлонист Александр Тихонов раскритиковал российские пенсии и встал на защиту актера Дмитрия Нагиева, который заявил, что его пенсия составит 20 тысяч рублей. Об этом пишет Sport24.

Тихонов заявил, что пенсии в России сегодня нищенские. На эти деньги, по его словам, мало что можно позволить себе купить в магазине.

Он также добавил, что в Госдуме могут только раскритиковать, а сами депутаты на 20 тысяч жить не пробовали.

Биатлонист призвал парламентариев сначала попробовать пожить на эти деньги, а затем критиковать.

Напомним, ранее шоумен Дмитрий Нагиев заявил, что в старости у него будет скромная пенсия. По его подсчетам, она составит 20 тыс. рублей.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.