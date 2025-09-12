В больнице Красноярска прошел медицинский форум

Евразийский эндоваскулярный саммит состоялся 4−5 сентября на базе краевой клинической больницы Красноярска в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Форум был посвящен методам диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, сообщили в Министерстве здравоохранения Красноярского края.
Мероприятие объединило специалистов эндоваскулярной (внутрисосудистой) хирургии из ведущих научных и медицинских центров России, Белоруссии и Турции. На встрече обсуждались актуальные темы по многим направлениям, в том числе, лечение поражений артерий ног и методы, которые позволяют избежать ампутации при поражении сосудов нижних конечностей.
Также на саммите присутствовали и обучались представители сосудистых центров из городов края, чтобы затем на местах внедрять передовые методики и оказывать помощь пациентам.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.