Где в Минске ночью нанесут дорожную разметку, рассказали в ГАИ

По информации КУП «СМЭП Мингорисполкома», в ночь на 13 сентября планируется нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: улицах Орловской (от ул. Тимирязева до пр. Победителей), Белинского, Берсона, Димитрова, Скрыганова, Лепельской, Ольшанской, Танка, Комсомольской, Севастопольской, Стахановской, Фабричной. Также работы будут проводиться на пл. Старый Аэропорт, Сморговском тракте, пер. Инженерном и ул. Орловской — пр. Победителей (развязка).