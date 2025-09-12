ФПБ заинтересована в установлении новых контактов с профсоюзами Италии

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси заинтересована в установлении новых контактов с профсоюзами Италии. Об этом сказал лидер национального профцентра Юрий Сенько на встрече с представителями Ассоциации дружбы «Эмилия-Романья — Беларусь», сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.
Встреча состоялась по предложению посольства Беларуси в Италии. Знакомство итальянской делегации с профсоюзным движением Беларуси началось с посещения экспозиционно-выставочного центра ФПБ. Затем стороны сели за стол переговоров. Юрий Сенько рассказал гостям об основных направлениях деятельности Федерации профсоюзов Беларуси, затронув, в частности, вопросы защиты прав трудящихся, предоставления социальных гарантий, охраны труда, отдыха и оздоровления.
«Профсоюзному движению Беларуси уже более 120 лет. А в этом году непосредственно Федерация профсоюзов отмечает свое 35-летие. Мы представляем интересы трудящихся и готовы делиться своим опытом работы с любыми профцентрами. ФПБ ежемесячно направляет в более чем 300 национальных профцентров мира информацию о своей деятельности. Это говорит о том, что мы открыты к диалогу», — подчеркнул Юрий Сенько.
В свою очередь гости из Италии, в частности, интересовались нюансами организации работы профсоюзов в трудовых коллективах, механизмами реализации социального партнерства в нашей стране и участием Федерации профсоюзов в законотворческом процессе. Как было отмечено на встрече, одной из точек соприкосновения может стать изучение культур друг друга. Представителям Ассоциации дружбы «Эмилия-Романья — Беларусь», а в ее состав входят ученые, журналисты, писатели с опытом депутатской и парламентской работы в Италии, небезразлична история Беларуси.
Юрий Сенько поблагодарил делегацию за проявленный интерес к истории нашей страны и желание объективно ее транслировать в мире. «Спасибо за работу в части рассказа итальянским гражданам о событиях Великой Отечественной и Второй мировой войн. Вы проводите большую работу, в том числе пишете об этом в своих книгах. Искренне благодарен, что объективно излагаете историю», — отметил председатель ФПБ.
В ответ на эти слова руководитель Ассоциации дружбы «Эмилия-Романья — Беларусь» Джамбаттиста Кадоппи презентовал Юрию Сенько книгу, посвященную Второй мировой войне, где говорится об испытаниях, через которые пришлось пройти белорусскому народу.
Писатель и ученый, представитель ряда исследовательских центров Италии Алессандро Фанетти отметил, что культурное сотрудничество является одним из главных вопросов, чтобы познакомить два народа друг с другом. «В этом году на 9 Мая мне посчастливилось быть у вас в Минске на Площади Победы, как раз в тот момент, когда делегация Федерации профсоюзов Беларуси возлагала цветы к монументу. Вы чтите свою историю. Эта ситуация должна укрепить наши отношения», — уверен Алессандро Фанетти.
Установление дружеских взаимоотношений пойдет на пользу нашим народам, убежден и Джамбаттиста Кадоппи. «Мы обсудили сегодня разницу между профсоюзами в Италии и Беларуси. Это очень важно и может послужить базой для выстраивания отношений двух стран, которые считаются абсолютно разными, — отметил он. — Но вопреки всем различиям наша главная цель — найти общие точки соприкосновения для построения дружеских отношений. Знания о культурах друг друга — это фундаментальная вещь».
По его мнению, особенно важен обмен информацией между профсоюзами Беларуси и Ассоциацией дружбы. Итальянская делегация высказала заинтересованность в сотрудничестве Международного университета «МИТСО» с научно-исследовательскими центрами Италии, а также выразила готовность оказать содействие в установлении контактов с объединениями профсоюзов Италии. -0-