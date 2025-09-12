ФПБ заинтересована в установлении новых контактов с профсоюзами Италии

Писатель и ученый, представитель ряда исследовательских центров Италии Алессандро Фанетти отметил, что культурное сотрудничество является одним из главных вопросов, чтобы познакомить два народа друг с другом. «В этом году на 9 Мая мне посчастливилось быть у вас в Минске на Площади Победы, как раз в тот момент, когда делегация Федерации профсоюзов Беларуси возлагала цветы к монументу. Вы чтите свою историю. Эта ситуация должна укрепить наши отношения», — уверен Алессандро Фанетти.