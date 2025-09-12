Более семи тысяч жителей Челябинской области летом прошли медобследования

Медицинские обследования этим летом прошли более 7 тыс. жителей Челябинской области в ходе фестиваля «Челябинская область — большая семья», организованного в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Фестиваль «Челябинская область — большая семья» объединил 11 министерств и ведомств и прошел на 45 территориях региона. Наибольшую активность на площадках проявили жители Челябинска, Магнитогорска и Сатки.
«Фестиваль “Челябинская область — большая семья” стал важной инициативой, потому что отвечает главному запросу времени — осознанному отношению к здоровью. Он предлагает жителям не разовую акцию, а удобный старт для важнейшей привычки — регулярной профилактики и контроля за своим состоянием. Начать диспансеризацию в формате праздника — это яркий пример того, как просто можно сделать первый шаг к своему долголетию. Именно поэтому сотни людей вышли на площади своих городов, чтобы присоединиться к этому движению и инвестировать в свое самое ценное — здоровье», — отметила министр здравоохранения региона Татьяна Колчинская.
В ходе обследований местные жители смогли сдать кровь на анализ, пройти диспансеризацию, профилактические осмотры, измерить артериальное давление, сделать ЭКГ, флюорографию и другие виды медицинской диагностики.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.