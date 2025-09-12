Более семи тысяч жителей Челябинской области летом прошли медобследования

«Фестиваль “Челябинская область — большая семья” стал важной инициативой, потому что отвечает главному запросу времени — осознанному отношению к здоровью. Он предлагает жителям не разовую акцию, а удобный старт для важнейшей привычки — регулярной профилактики и контроля за своим состоянием. Начать диспансеризацию в формате праздника — это яркий пример того, как просто можно сделать первый шаг к своему долголетию. Именно поэтому сотни людей вышли на площади своих городов, чтобы присоединиться к этому движению и инвестировать в свое самое ценное — здоровье», — отметила министр здравоохранения региона Татьяна Колчинская.