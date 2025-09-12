В вузе Саратова открыли центр биотехнологий молочных продуктов

«Сегодня мы должны создать все условия, способствующие развитию и динамичной модернизации агропромышленного комплекса, расширению ассортимента производимой продукции и ее продвижению на российский и зарубежный рынки. Для этого нам нужны молодые, перспективные, активные и, самое главное, желающие работать в агропромышленном секторе молодые люди», — отметила замминистра сельского хозяйства области по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности Наталья Мариевская.