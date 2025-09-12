В вузе Саратова открыли центр биотехнологий молочных продуктов

Инновационный центр биотехнологий молока и молочных продуктов открыли в Саратовском государственном университете генетики, биотехнологии и инженерии имени Н. И. Вавилова в соответствии с задачами нацпроекта «Кадры». Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства Саратовской области.
«Сегодня мы должны создать все условия, способствующие развитию и динамичной модернизации агропромышленного комплекса, расширению ассортимента производимой продукции и ее продвижению на российский и зарубежный рынки. Для этого нам нужны молодые, перспективные, активные и, самое главное, желающие работать в агропромышленном секторе молодые люди», — отметила замминистра сельского хозяйства области по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности Наталья Мариевская.
Центр открыли на кафедре «Технология производства и переработки продукции животноводства» при поддержке группы компаний «Белая долина». В учебном классе провели ремонт, установили мебель, необходимое оборудование и инвентарь.
«Эксперименты по созданию подобных аудиторий набирают популярность среди социально ориентированного бизнеса. В 2024 году профильная аудитория была открыта на кафедре при поддержке группы компаний “Саратов-птица”. Работа в этом направлении продолжается», — поделился замминистра сельского хозяйства региона по развитию отрасли животноводства Алексей Молчанов.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.