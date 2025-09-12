Более 30 магазинов «Светофор» закрылись в Беларуси после проверки санслужб

В Беларуси после санитарной проверки закрылось более 30 магазинов российской сети «Светофор». Подробнее рассказали в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Так, по всей Беларуси массово закрывают магазины сети «Светофор». Известно, что закрыли уже более 30 магазинов — фактически каждый третий.
Проверку сети провели белорусские санслужбы в августе, проинспектировав около 100 магазинов, которые принадлежат компаниям «ВитебскПродуктСервис», «ГомельПродуктСервис», «ЛенПродуктСервис» и «МосПродуктСервис».
В Центре гигиены и эпидемиологии отметили, что нарушения санитарно-эпидемиологических требований были выявлены на всех без исключения проверенных объектах. Большая часть нарушений коснулась недостатков в системе производственного контроля, также не было необходимых условий для соблюдения личной гигиены персонала, нарушались правила выкладки и хранения товаров.
Также специалисты выявили нарушения непосредственно в торговых залах, складских помещениях и холодильниках. В ассортименте нашли реализующуюся небезопасную продукцию, а также товары негарантированного качества. Некоторая продукция была неправильно маркирована, нарушались сроки годности продукции, а у некоторого медперсонала не было медицинских справок.
Эксперты установили, что 9,4% продукции в магазинах является потенциально опасной. В итоге после проверки всех магазинов изъяли свыше 14,6 тонны опасного товара, закрыв 31 торговый объект.
После проверок выдали около четырех десятков предписаний об устранении нарушений, а еще привлекли к административной ответственности юридических и должностных лиц.
В Минздраве подчеркнули, что мониторинг магазинов сети продолжится. Но также рекомендовали руководству сети «Светофор» разработать и внедрить комплексные мероприятия, чтобы все торговые объекты были приведены в соответствие с требованиями законодательства.
