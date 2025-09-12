Ричмонд
Арбитражный суд Москвы ввел процедуру банкротства имущества Volkswagen в РФ

Российская компания «Камея» намерена добиться от концерна финансовых выплат.

Источник: Комсомольская правда

Арбитражный суд Москвы ввел процедуру банкротства в отношении находящегося в РФ имущества немецкого концерна Volkswagen AG, сообщает ТАСС.

«Ввести в отношении Volkswagen AG локальное производство по делу о банкротстве и конкурсное производство в отношении имущественной массы, расположенной на территории РФ, и связанной с ней сроком на шесть месяцев», — зачитал резолютивную часть решения судья Валерий Марасанов.

Также известно, что в реестр требований кредиторов должника будет включено требование российской компании «Камея», а именно финансовые претензии, которые составляют 16,9 млрд рублей ущерба, а также 40,05 тысяч евро и 119 тысяч рублей судебных издержек.

Как KP.RU писал ранее, автоконцерн Volkswagen всеми силами хочет остаться на плаву, поэтому руководство начало прибегать к «запрещенным» методам. Так, стало известно, что производитель автомобилей добился добровольного увольнения 20 тысяч своих сотрудников в Германии.