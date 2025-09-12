В Саянске Иркутской области открыли военно-патриотический парк

Военно-патриотический парк «Патриот» открыли в городе Саянске Иркутской области, сообщили в региональном министерстве жилищной политики и энергетики. Общественную территорию благоустроили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
Парк расположен возле музея истории города в микрорайоне Строителей. В 2022 году в музее на средства президентского гранта была создана постоянная экспозиция «Победа в сердцах поколений», благоустройство территории концептуально стало ее продолжением.
В парке отремонтировали пешеходные дорожки, установили наружное освещение, скамейки, провели озеленение, обустроили парковки. На территории также разместили боевую технику времен Великой Отечественной войны и послевоенного периода.
Как сообщил мэр города Александр Ермаков, на территории парка «Патриот» будут проводиться мероприятия с участием детских и молодежных движений «Юнармия» и «Движение первых», общественных организаций «Совет ветеранов» и «Дети войны», ветеранов боевых действий, волонтеров, участников специальной военной операции.
Напомним, в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Саянске также благоустраивают сквер Учителя.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.