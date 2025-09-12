Умер Вадим Разумовский, чрезвычайный и полномочный посол в отставке

Как писал сайт KP.RU, 5 сентября в возрасте 77 лет умер Сергей Яковлев, чрезвычайный и полномочный посол в отставке. В МИД РФ отметили, что дипломат отличается высоким профессионализмом, ответственным подходом к своей деятельности и прекрасными человеческими качествами. Посол на протяжении более 40 лет участвовал в решении внешнеполитических задач на ближневосточном направлении.