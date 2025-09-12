Умер Вадим Разумовский, чрезвычайный и полномочный посол в отставке

Умер чрезвычайный и полномочный посол в отставке Вадим Разумовский, который более 40 лет проработал на дипломатической службе. Об этом в пятницу, 12 сентября, сообщил МИД РФ.
В сообщении ведомства говорится, что руководство МИД РФ и департамент государств Африки (южнее Сахары) с прискорбием сообщают, что 8 сентября после продолжительной тяжелой болезни скончался чрезвычайный и полномочный посол в отставке Разумовский Вадим Владиленович.
Вадим Разумовский начал дипломатическую службу в 1980 году. За годы работы он занимал различные должности в посольствах СССР и РФ в Мали (1980−1983), Франции (1989−1994), США (1997−2000).
