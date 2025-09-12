Ученые NASA: Наличие жизни — пока единственное объяснение пятен на Марсе

— Все имеющиеся у нас способы изучения этих камней с помощью марсохода свидетельствуют о том, что они никогда не подвергались нагреву, который мог бы привести к появлению леопардовых пятен и маковых зерен, — пояснил геобиолог Техасского университета A&M Майкл Тайс.