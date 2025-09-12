Сотрудничество с Брестом как транспортно-логистическим центром рассмотрено в китайском Хоргосе

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Опыт деятельности международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос», расположенного на границе Китая и Казахстана, может быть масштабирован для развития трансграничного торгово-экономического сотрудничества и привлечения инвестиций в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Важность этого отметил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Алейник на встрече 12 сентября с мэром китайского города Хоргос Пи Люйпином, сообщает БЕЛТА.
На переговорах обсуждены перспективы белорусско-китайского сотрудничества. Пи Люйпин высоко оценил уровень взаимодействия с Беларусью и отметил положительную динамику увеличения товаропотока, в том числе по продовольственной группе продуктов из Беларуси через Хоргос. Он подчеркнул готовность наращивать объемы взаимной торговли.
Мэр города выразил заинтересованность в налаживании партнерских связей с Брестом, который является важным транспортно-логистическим центром, соединяющим с китайским г. Хоргос. Сергей Алейник уверен, что такое партнерство может иметь важное значение для дальнейшего продвижения инициативы «Один пояс, один путь» и увеличения товаропотоков в Большой Евразии.
Встреча состоялась в рамках программы Международного форума дружественных обменов между депутатами. Участники мероприятия ознакомились с работой пограничного перехода города Хоргос, а также международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос», который был основан в 2023 году и входит в состав Синьцзянской зоны свободной торговли.
Хоргос также является крупным логистическим узлом, через который осуществляется поставка товаров в Центральную Азию, Беларусь и Россию. -0-