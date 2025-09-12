Сотрудничество с Брестом как транспортно-логистическим центром рассмотрено в китайском Хоргосе

Мэр города выразил заинтересованность в налаживании партнерских связей с Брестом, который является важным транспортно-логистическим центром, соединяющим с китайским г. Хоргос. Сергей Алейник уверен, что такое партнерство может иметь важное значение для дальнейшего продвижения инициативы «Один пояс, один путь» и увеличения товаропотоков в Большой Евразии.