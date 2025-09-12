Ричмонд
Что будет с автобусными турами в Европу из-за закрытия границы Польшей, рассказали в РСТО

В РСТО также добавили, что пока никаких кардинальных изменений в составленные до Нового года планы выездов в Европу организаторы автобусных туров не вносят. «Будем ждать следующей недели, — говорят они. — Надеемся на лучшее».

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ведущие белорусские туроператоры по автобусным турам в настоящее время решают возникшие текущие проблемы с возвратом групп из Европы. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском союзе туристических организаций (РСТО).

Так, два автобуса, 82 туриста, должны возвращаться из Греции и Италии 14 сентября через переход Тересполь-Брест. Как сообщают туроператоры, группы будут перенаправлены на литовско-белорусский переход Мядининкай-Каменный Лог. Этим же переходом воспользуются группы, которые должны отправляться в эти дни в Европу. Также белорусские туроператоры используют для поездок в Западную Европу транзит по Латвии.

Несмотря на неопределенность ситуации, в турфирмах отмечают, что паники нет — в том числе среди белорусских туристов. К примеру, и в эти дни идут запросы и продолжаются бронирования автобусных комбинированных туров в Европу — в том числе на Рождество и Новый год. -0-