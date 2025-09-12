Что будет с автобусными турами в Европу из-за закрытия границы Польшей, рассказали в РСТО

Так, два автобуса, 82 туриста, должны возвращаться из Греции и Италии 14 сентября через переход Тересполь-Брест. Как сообщают туроператоры, группы будут перенаправлены на литовско-белорусский переход Мядининкай-Каменный Лог. Этим же переходом воспользуются группы, которые должны отправляться в эти дни в Европу. Также белорусские туроператоры используют для поездок в Западную Европу транзит по Латвии.