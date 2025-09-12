Брокер Светлов: спрос на жилье растет, но цены стабильны

После сегодняшнего снижения ключевой ставки банки уже начали снижать ставки по кредитам, рассказал кредитный брокер Алексей Светлов. Но серьезного роста цен на жилье, особенно на вторичное, это не даст.
«Рынок ждал большего снижения, делались прогнозы, что регулятор снизит “ключ” до 16%, — пояснил он. — Плюс сентябрь — всегда активный месяц по сделкам. Рынок оживился, по словам коллег, почти вдвое. Но так как ставки по кредитам все еще высоки, не думаю, что мы увидим впечатляющее количество сделок».
Эксперт прогнозирует: возможно, число сделок в сентябре прибавит 10−15%. Текущий спрос, который есть, охладится. Люди будут ждать дальнейшего снижения ключевой ставки, а цены продолжат стоять на месте.
Есть и еще одна причина, по которой не стоит ждать особого роста цен на жилье. Собеседник напомнил: из-за того, что покупателей с деньгами мало, многие продавцы сняли жилье с продажи и сдали его арендаторам. Теперь же они могут снова вывести объекты на рынок для продажи. И тогда им придется конкурировать с другими продавцами жилья, но ведь спрос по-прежнему не так высок, как это было год-два назад. За покупателя придется бороться ценой, соглашаясь на скидки.