Брокер Светлов: спрос на жилье растет, но цены стабильны

Есть и еще одна причина, по которой не стоит ждать особого роста цен на жилье. Собеседник напомнил: из-за того, что покупателей с деньгами мало, многие продавцы сняли жилье с продажи и сдали его арендаторам. Теперь же они могут снова вывести объекты на рынок для продажи. И тогда им придется конкурировать с другими продавцами жилья, но ведь спрос по-прежнему не так высок, как это было год-два назад. За покупателя придется бороться ценой, соглашаясь на скидки.