Дуров назвал убийство активиста Чарли Кирка посягательством на свободу слова

Убийство американского консервативного активиста Чарли Кирка является посягательством на свободу слова, которая подвергается атакам по всему миру. Об этом в пятницу, 12 сентября, заявил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

Он подчеркнул, что Кирк боролся за открытые дебаты, и «враги правды» ненавидели его из-за этого.

— Как только свобода слова утрачена, за ней вскоре следуют и все остальные свободы. Мы должны продолжать миссию Чарли по ее защите, — написал Дуров в своем Telegram-канале.

Чарли Кирка застрелили из винтовки вечером 10 сентября во время его выступления в кампусе университета Юта Вэлли, пуля попала в шею. Активиста госпитализировали в тяжелом состоянии, но позднее президент США Дональд Трамп сообщил о смерти своего сторонника. «Вечерняя Москва» рассказала, чем был известен Чарли Кирк.

12 сентября американский лидер сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Кирка и выразил надежду, что его приговорят к смертной казни. Позднее стала известно личность убийцы активиста — им оказался 22-летний житель штата Юта Тайлер Робинсон.

