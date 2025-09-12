Российского космонавта наградили американской медалью

Крикалев является спецпредставителем президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области космоса.
Заместитель генерального директора «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев удостоен высшей гражданской награды NASA — медали «За выдающуюся общественную службу». Она передана российскому космонавту представителем американского агентства. Об этом говорится на сайте госкорпорации РФ.
«Эта высшая почетная награда NASA присуждается гражданским лицам за выдающиеся заслуги, существенно поспособствовавшие выполнению задач агентства. Медаль передана заместителем администратора NASA по реализации космических программ Кеннетом Бауэрсоксом», — уточнили в пресс-службе «Роскосмоса».
В госкорпорации напомнили, что Крикалев — первый российский космонавт, совершивший полет на американском корабле в 1994 году. В дальнейшем он участвовал в первом полете по программе сборки Международной космической станции (МКС) и входил в состав первой длительной экспедиции на МКС в 2000—2001 годах.
Роскосмос и NASA продолжают совместную работу по проекту МКС. В ноябре 2025 года исполнится 25 лет с момента начала постоянного присутствия экипажей на борту станции.
Как сообщало URA.RU, ранее Сергей Крикалев подчеркивал, что сотрудничество стран вокруг мирного освоения космоса снизит риски милитаризации космического пространства. Необходимо идти в мирном русле, а не путем противостояния друг другу, подчеркнул он.