На севере Москвы возвели почти 60 новостроек

«В частности, с начала реализации программы реновации в районах Головинский и Бескудниковский возвели по 16 домов. По шесть зданий построили в Западном Дегунине и Дмитровском районе, еще пять — в Тимирязевском. В подъездах новостроек смонтировали лифты, оборудовали комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов», — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.