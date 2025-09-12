На севере Москвы возвели почти 60 новостроек

Строительство 57 жилых комплексов завершили в девяти районах Северного административного округа Москвы с начала реализации программы реновации, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Обновление жилого фонда отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«В совокупности там [новых домах] оборудовали более 15 тысяч квартир с готовой улучшенной отделкой. Всего на севере столицы предстоит расселить 515 домов. Новые квартиры получат около 109 тысяч жителей округа. Они переедут в новостройки, возведенные по стандартам программы реновации, с комфортными подъездами и благоустроенной придомовой территорией», — добавил Владимир Ефимов.
В квартирах уже поклеены обои, уложен ламинат, установлены межкомнатные двери, розетки и светильники с выключателями, смонтирована сантехника. Благодаря этому жители могут переехать в новое жилье сразу, не тратя время на дополнительный ремонт.
«В частности, с начала реализации программы реновации в районах Головинский и Бескудниковский возвели по 16 домов. По шесть зданий построили в Западном Дегунине и Дмитровском районе, еще пять — в Тимирязевском. В подъездах новостроек смонтировали лифты, оборудовали комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов», — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Напомним, программа реновации утверждена в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.