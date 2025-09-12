В башкирском селе Ильтеряково открыли фельдшерско-акушерский пункт

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), построенный в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», открыли в селе Ильтеряково Кармаскалинского района Республики Башкортостан. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Новый ФАП установлен в соответствии с современными требованиями и стандартами. Он оснащен всем необходимым для оказания населению качественной медицинской помощи и комфортной работы персонала. В медпункте есть кабинет фельдшера, смотровая, процедурная, комната ожидания для пациентов, санузел, помещения для персонала, хранения медикаментов и уборочного инвентаря.
Кроме того, благодаря проекту «Цифровой ФАП» жителям теперь будут доступны онлайн-услуги. Фельдшер сможет открыть дистанционно лист временной нетрудоспособности, выписать электронный рецепт, провести телемедицинскую консультацию с врачом и направить медицинские данные в другое учреждение на консультацию.
Первичную медико-санитарную помощь в ФАПе будут получать более 800 жителей села Ильтеряково, деревень Новоандреевка и Грачевка.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.