Девушка, расставшись с парнем, смыла в унитаз 10 хомяков

Санни признала вину, оправдывая свой поступок тем, что пыталась спасти грызунов от кормления змеями, однако, по мнению прокуроров, никакого раскаяния она не проявила, ведя себя на допросах вызывающе. Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы и крупный штраф в размере до 66 тысяч долларов. Дополнительное наказание может последовать за публикацию материалов с насилием в интернете.