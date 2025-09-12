Девушка, расставшись с парнем, смыла в унитаз 10 хомяков

На Тайване разразился громкий скандал, связанный с жестоким обращением с животными. Гражданка Таиланда 27-летняя Санни, находясь в стране с просроченной туристической визой, жестоко расправилась с десятью хомяками, принадлежавшими ее бывшему парню. Об этом пишет издание Thaiger.
После расставания девушка, отказавшаяся съезжать из квартиры бойфренда, смыла всех питомцев в унитаз, снимая свои действия на видео для социальных сетей.
Инцидент получил огласку после ее задержания полицией за нелегальное пребывание и работу. Бывший парень сообщил правоохранителям о произошедшем, и шокирующие ролики быстро распространились в сети, вызвав волну возмущения у общественности и защитников животных. Несмотря на задержание по миграционным статьям, основной обвинение строится вокруг жестокого обращения с животными.
Санни признала вину, оправдывая свой поступок тем, что пыталась спасти грызунов от кормления змеями, однако, по мнению прокуроров, никакого раскаяния она не проявила, ведя себя на допросах вызывающе. Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы и крупный штраф в размере до 66 тысяч долларов. Дополнительное наказание может последовать за публикацию материалов с насилием в интернете.
Пользователи соцсетей уже окрестили ее «самой ненавидимой женщиной Тайваня», пока суд не вынес окончательного вердикта.
